Тренер Клишиной: "Дарья могла взять золото"

​Американский тренер Дарьи Клишиной Лорен Сигрейв отметил, что он рассчитывал на подобный результат, однако подопечная могла выступить еще лучше. Россиянка завоевала серебряную медаль с результатом 7 метров ровно.

– Мы знали, что Даша готова прыгать очень далеко, – сказал Сигрейв. – У нее уже были очень далекие прыжки с небольшим заступом или тогда, когда она наоборот недоступала до планки. Перед чемпионатом мира мы провели очень хороший тренировочный сбор в Риети, выполнили там все запланированное. Когда в квалификации она в ужасную погоду прыгнула на 6.66 м, нас это вдохновило. По моим оценкам, в нормальных условиях к этому результату должно было добавиться порядка 40 см. Так примерно и получилось. В третьем прыжке в финале она заступила всего на один сантиметр, и он был очень далеким. В семиметровом прыжке она тоже немного недоступила до планки. То есть все было возможно, даже золото! Об этих сантиметрах, которые отделили нас от победы, я немного жалею... (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Полностью интервью с Лореном Сигрейвом – в ближайшее время в "СЭ"!