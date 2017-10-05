Тот оправдан по подозрению в нарушении антидопинговых правил

Олимпийский чемпион 2016 года словак Матей Тот оправдан национальной федерацией по подозрению в нарушении антидопинговых правил, сообщает spectator.sme.sk. В июле в отношение спортсмена Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) началось расследование из-за аномалий в биологическом паспорте. Ходок был вынужден пропустить чемпионат мира-2017, прошедший в Лондоне. Федерация легкой атлетики Словакии рассмотрела апелляцию Тота об отклонениях в паспорте и прошел тест на полиграфе.

– Счастлив, что дисциплинарный комитет принял решение в мою пользу, – отметил Тот.

Однако решение федерации теперь должно быть проверено независимым дисциплинарным трибуналом ИААФ.