Том Джордан: "Приглашение на Prefontaine Classic в Юджине было выслано Шубенкову в срок"

Директор "Бриллиантовой лиги" Том Джордан заявил, что приглашение на третий этап соревнований было выслано Сергею Шубенкову в срок. Шубенков должен был выступить на турнире Prefontaine Classic в Юджине, но был вынужден сняться из-за того, что не смог получить вовремя американскую визу.

– Мы отправили приглашение вовремя, – цитирует "Р-Спорт" Джордана. – В чем была причина задержки в американском посольстве с его визой, я не знаю. Знаю только то, что когда он сообщил, что не получил визу и снимается с соревнований, мы были вынуждены его заменить.

Более 10 легкоатлетов из разных стран не получили визы в срок. Большинство из них из Эфиопии. Один из России – Шубенков. Такого не было никогда за время моей работы директором турнира. И мне непонятно, почему такое произошло. Все эти спортсмены – мирового уровня.

Отметим, что в турнире выступят две россиянки – Дарья Клишина (прыжки в длину) и чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене (Кучина).