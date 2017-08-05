Толкатель ядра Лесной: "Судья - урод полный, засудил две попытки"

Российский толкатель ядра Александр Лесной, выступающий под нейтральным флагом, отметил, что судейство на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне оставляет желать лучшего. Он не смог выйти в финал соревнований. Его результат 19,67 метра, который позволил занять лишь 26-е место.

- Судья - урод полный, просто мне две попытки засудил. Ни за что два крестика поставил, - приводит "Р-Спорт" слова спортсмена. - Первая попытка была хорошая, с ней я бы прошел квалификацию 100%. Сделал ее, подошел к (метателю диска) Вите Бутенко, который мне подсказывал. Потом поворачиваюсь - крестик. Сразу на табло не посмотрел, потому что был уверен - там за 20,50. Подхожу к судье, спрашиваю - за что? Он ничего не говорит. Я наорал на него.

Никакого заступа там не было. Витя сидит и тоже ничего не понимает. Вторую попытку я сделал нехотя, а третья снова хорошая была - и он опять мне крестик ставит. Тупо морально убил, засудил.