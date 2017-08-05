Толкатель ядра Лесной: "Судья - урод полный, засудил две попытки"

Российский толкатель ядра Александр Лесной, выступающий под нейтральным флагом, отметил, что судейство на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне оставляет желать лучшего. Он не смог выйти в финал соревнований. Его результат 19,67 метра, который позволил занять лишь 26-е место.
- Судья - урод полный, просто мне две попытки засудил. Ни за что два крестика поставил, - приводит "Р-Спорт" слова спортсмена. - Первая попытка была хорошая, с ней я бы прошел квалификацию 100%. Сделал ее, подошел к (метателю диска) Вите Бутенко, который мне подсказывал. Потом поворачиваюсь - крестик. Сразу на табло не посмотрел, потому что был уверен - там за 20,50. Подхожу к судье, спрашиваю - за что? Он ничего не говорит. Я наорал на него.
Никакого заступа там не было. Витя сидит и тоже ничего не понимает. Вторую попытку я сделал нехотя, а третья снова хорошая была - и он опять мне крестик ставит. Тупо морально убил, засудил.
Рефери со стажем
Каждый должен бороться за свое счастье. А если рассуждать как PallMall, судя по твоим знаниям дела и результатов, тебе надо давно бросить свое любимое дело и сидеть только в чате, умничая.
16:11 5 августа
Рефери со стажем
Тебе, " пиндосовский прихвостень". Запомни, рефери в секторе царь и бог для спортсмена. Может помочь, а может и навредить, все от настроя. А пока подадут протест - соревнования закончены. Разбирайся, не разбирайся - для тебя отдельно время показа на ТВ не дадут + корпоративная этика. Так что - Не гневи!
16:07 5 августа
PallMall
Лесной, если бы даже прошел в финал, ничего бы не выиграл. Лучший результат - 21,40 метра в 2014 году. Зачем комедию ломать?
16:03 5 августа
Пиндосовский прихвостень
Понесли ботинки Витю - Лесной толкатель сам допустил ошибки, но виноваты Америка и Англия. Пункт первый: Запад всегда виноват. Пункт второй: если Запад не виноват, смотри пункт первый.
15:38 5 августа
*1
Самая классная фраза "вторую попытку я делал нехотя". Я так понимаю, у него тактика такая, выстреливать в первой и третьей, а во второй отдыхать?
15:26 5 августа
rus_deutsch
какие бы ни были судьи (по факту - судьи оказались правы) - показывать быдло-лексикон не стоило... не этим надо побеждать...
15:06 5 августа
пошливы
"западные страны" - это демократический ФАШИЗМ. Вам что пробирки с мочой госсекретаря США было мало? Насцал, показал и сказал БРЕД - Ирак и Ливию стёрли с лица земли. Потом через 15 лет сказали - блин ошиблись. Россию обвиняют во всём - а доказательства? Они секретные и могут при их огласке угрожать безопасности ОБВИНИТЕЛЯ. Желаем всем тем кто на стороне "западных" тварей - чтобы вас по ночам вытаскивали за волосы из постели в камеры лет на 25 - ну а доказательства вашей вины - их не предъявляли в связи с угрозой для тех, кто вас за волосы вытаскивал из постели!!!
14:53 5 августа
Упёртый русский
Саксонские недоноски! Как же приятно, когда о сборную Англии все традиционно вытирают ноги на всех чемпионатах по футболу!
14:29 5 августа
marksan
Стыдно и срамно! Где-то папуаса нашли...
14:24 5 августа
PitersS
Как, вообще, спортсмен попадает на ЧМ с такими техническими огрехами?!
14:19 5 августа
морпех
Абсолютно все спортсмены,у которых написано ANA имеют такое же отношение к России,как и Шарапова - Ефимова - Квят - Овечкин - Малкин и т.п. спортсмены к США,Монако,и т.п. странам
13:57 5 августа
морпех
Написано,что ВФЛА подаст протест на его результаты,но...!какое отношение имеет ВФЛА к нейтральному спортсмену - то?бред.какой - то!
13:54 5 августа
Ajccio
Я так понимаю Ласицкене тоже не пропустят через квалификацию((((. И Шубенкова - не будет у нас чемпиона под нейтральным флагом
13:51 5 августа
zvovs
ФСБ решило отступить, но не волнуйся товарищ Лесной, они перегруппируются и вернутся!
13:49 5 августа
vesmast1960
эстонский армеец/////////////кхорошый эстонскый парэнь правэльно гофорит, все блын плохые, толко урусскые хорошые!!!! за што засутыылы нэбыло ныкакоко заступпа
13:41 5 августа
Serenky25
Задолбали эти СШП
13:38 5 августа
Serenky25
Я за Лесного.
13:36 5 августа
эстонский армеец
Понеслось - "кругом одни враги"! Почему у других всё нормально? Судьи - это такие - "вежливые люди"!)))
13:32 5 августа