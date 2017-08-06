Толкатель ядра Лесной извинился за "судью – урода"

Российский толкатель ядра Александр Лесной принес извинения общественности за резкие высказывания в адрес судьи, которые не засчитали две его попытки в квалификации чемпионата мира в Лондоне. Накануне легкоатлет, выступающий под нейтральным флагом, назвал судью "полным уродом".

– Извиняюсь за эмоции и сказанное, я был зол на судью, потому как он посчитал по-своему, как мне уже после сказали, что я отрывал ядро от шеи, и в этом он был уверен, что бросок был, – написал Лесной, комментируя запись начальника отдела по работе со СМИ сайта RusAthletics Аллы Глущенко в Фейсбуке. – Бред полный, не знающий правил судья!

Свое мнение – то, что я сказал в гневе вам, я не хотел доносить до мира. Я вам высказал просто наедине, как человек человеку, не подумав, что вы это пустите. И судью в секторе я плохими словами не обзывал. Крикнул ему только, что он неправильно судит. Я ни в коем разе не хотел подвести команду или еще что то.

"Судья - урод полный"