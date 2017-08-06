Толкатель ядра Лесной извинился за "судью – урода"

Российский толкатель ядра Александр Лесной принес извинения общественности за резкие высказывания в адрес судьи, которые не засчитали две его попытки в квалификации чемпионата мира в Лондоне. Накануне легкоатлет, выступающий под нейтральным флагом, назвал судью "полным уродом".
– Извиняюсь за эмоции и сказанное, я был зол на судью, потому как он посчитал по-своему, как мне уже после сказали, что я отрывал ядро от шеи, и в этом он был уверен, что бросок был, – написал Лесной, комментируя запись начальника отдела по работе со СМИ сайта RusAthletics Аллы Глущенко в Фейсбуке. – Бред полный, не знающий правил судья!
Свое мнение – то, что я сказал в гневе вам, я не хотел доносить до мира. Я вам высказал просто наедине, как человек человеку, не подумав, что вы это пустите. И судью в секторе я плохими словами не обзывал. Крикнул ему только, что он неправильно судит. Я ни в коем разе не хотел подвести команду или еще что то.
Дополнительная информация
https://www.facebook.com/alla.glushchenko/posts/1584867724899424?comment_id=1584927934893403&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D
Мару_Саймон
русское быдло. Сперва ляпнуть, потом думать
01:09
Пиндосовский прихвостень
Антимайдан----------------согласен с Вами, печально, когда выгоднее подать эмоциональный "жареный" материал вместо трезвого разбора и анализа.
19:01 6 августа
Антимайдан
Пиндосовский прихвостень ...Короче, не понятно ничего...+++++++++++++ С-Э активно поучаствовало в раздувании этого скандала, теперь трут сообщения, когда им указывают на это. Вместо того, что бы организовать анализ специалистом нарушения Лесного (если оно было).
18:33 6 августа
Пиндосовский прихвостень
Молодец, что извинился. Но как то непонятно - получается, что гадости он наговорил в частной беседе, а не в интервью. Если так, то получается, в какой то мере его подставили, так как тет-а-тет можно, как известно, говорить одно, а для общественности другое. Если так, то я, пожалуй, заберу свои слова, когда вчера наезжал на него за такое поведение. Короче, не понятно ничего...
17:52 6 августа