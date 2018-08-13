Тимур Моргунов: "Немыслимо, как я взял 6 метров. До сих пор не понимаю"

Российский прыгун в высоту Тимур Моргунов отметил, что не ожидал от себя такого результата на чемпионате Европы. Россиянин взял высоту 6 метров и завоевал серебро турнира.

- Блин, у меня сейчас голова кругом идет, я не смогу ничего сказать, - приводит пресс-служба ВФЛА слова Моргунова. - Все отлично, я даже не рассчитывал на такие результаты, просто включился в борьбу. Швед брал все с первой попытки, это меня подстегивало, хотел не проигрывать, сражаться до последнего. Немыслимо, как я взял 6 метров, до сих пор не понимаю. Я просто пытался не вылететь из борьбы.

6 метров? Да я ничего не понимал. Смотрел, планка и планка. Там уже после 5.90 кажется, что на одном уровне она стоит вне зависимости от высот. Я просто технически делал прыжок, пытался прыгать на технику. И вот, что-то вышло.

Нет, я пока еще перевариваю это все, еще не осознал. Пока ничего не чувствую. Был в шоке, когда летел вниз после того, как взял. Ничего не думал, я просто кричал.