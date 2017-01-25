18:20 25 января | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Татьяна Лебедева: "Виновной я себя не считаю"

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Российская легкоатлетка Татьяна Лебедева в интервью "СЭ" отметила, что уже знала о том, что ее лишили двух серебряных медалей Олимпиады в Пекине. По ее словам, она допускает случайную ошибку, но специально допинг не употребляла. 

 
22 августа 2008 года. Пекин. Татьяна ЛЕБЕДЕВА: серебряный призер Игр-2008 в прыжке в длину и в тройном прыжке.Татьяна Лебедева: "Буду биться за свое имя до последнего"

– Татьяна, удивительно, что обвинение в использовании допинга вы получили практически в свой "профессиональный праздник" – Татьянин день...

На самом деле эту информацию я получила давно, еще осенью. Просто не знала, в какой момент об этом объявят официально. Так получилось, что я как раз только что вернулась со Дня студентов, а тут – 11 пропущенных вызовов на телефоне...

– Как вы можете объяснить своим болельщикам обвинения в допинге?

Спустя восемь лет мне остается только догадываться. Точно могу сказать, что никакого умысла использовать допинг у меня не было. Виновной я себя не считаю. От случайных ошибок, конечно, никто не застрахован. Но даже если где-то я ошиблась, доказать это можно только в судебном порядке. Моим кредо всегда было биться до последнего и никогда не сдаваться. Так же поступлю и в этот раз: адвокат работает, я буду подавать апелляцию. Понимаю, что шансы минимальные, но все же.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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mobile_actor

Она знает, что принимала этот препарат, но не считает виновной себя.

01:30 26 января

tima_7

А она особо и не отрицает.

22:13 25 января

Benpb_bl

Тьфу, читать противно.

21:22 25 января

mobile_actor

Там в суде этом, наверное, уже не протолкнуться - очередь из подающих.

20:24 25 января

igorvasilevich

Ага опять одна и та же пластинка, не виновата я и подам в суд. А через две недели после криков все забудется и не подаст в суд, как предыдущие допингеры наши.

19:45 25 января

PallMall

Давите на то, что пробирки можно вскрыть и их повторный анализ - лажа.

18:33 25 января

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