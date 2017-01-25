Татьяна Лебедева: "Виновной я себя не считаю"

Российская легкоатлетка Татьяна Лебедева в интервью "СЭ" отметила, что уже знала о том, что ее лишили двух серебряных медалей Олимпиады в Пекине. По ее словам, она допускает случайную ошибку, но специально допинг не употребляла.

– Татьяна, удивительно, что обвинение в использовании допинга вы получили практически в свой "профессиональный праздник" – Татьянин день...

– На самом деле эту информацию я получила давно, еще осенью. Просто не знала, в какой момент об этом объявят официально. Так получилось, что я как раз только что вернулась со Дня студентов, а тут – 11 пропущенных вызовов на телефоне...

– Как вы можете объяснить своим болельщикам обвинения в допинге?

– Спустя восемь лет мне остается только догадываться. Точно могу сказать, что никакого умысла использовать допинг у меня не было. Виновной я себя не считаю. От случайных ошибок, конечно, никто не застрахован. Но даже если где-то я ошиблась, доказать это можно только в судебном порядке. Моим кредо всегда было биться до последнего и никогда не сдаваться. Так же поступлю и в этот раз: адвокат работает, я буду подавать апелляцию. Понимаю, что шансы минимальные, но все же.