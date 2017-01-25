Татьяна Лебедева: "Виновной я себя не считаю"

Российская легкоатлетка Татьяна Лебедева в интервью "СЭ" отметила, что уже знала о том, что ее лишили двух серебряных медалей Олимпиады в Пекине. По ее словам, она допускает случайную ошибку, но специально допинг не употребляла.
– Татьяна, удивительно, что обвинение в использовании допинга вы получили практически в свой "профессиональный праздник" – Татьянин день...
– На самом деле эту информацию я получила давно, еще осенью. Просто не знала, в какой момент об этом объявят официально. Так получилось, что я как раз только что вернулась со Дня студентов, а тут – 11 пропущенных вызовов на телефоне...
– Как вы можете объяснить своим болельщикам обвинения в допинге?
– Спустя восемь лет мне остается только догадываться. Точно могу сказать, что никакого умысла использовать допинг у меня не было. Виновной я себя не считаю. От случайных ошибок, конечно, никто не застрахован. Но даже если где-то я ошиблась, доказать это можно только в судебном порядке. Моим кредо всегда было биться до последнего и никогда не сдаваться. Так же поступлю и в этот раз: адвокат работает, я буду подавать апелляцию. Понимаю, что шансы минимальные, но все же.
mobile_actor
Она знает, что принимала этот препарат, но не считает виновной себя.
01:30 26 января
tima_7
А она особо и не отрицает.
22:13 25 января
Benpb_bl
Тьфу, читать противно.
21:22 25 января
mobile_actor
Там в суде этом, наверное, уже не протолкнуться - очередь из подающих.
20:24 25 января
igorvasilevich
Ага опять одна и та же пластинка, не виновата я и подам в суд. А через две недели после криков все забудется и не подаст в суд, как предыдущие допингеры наши.
19:45 25 января
PallMall
Давите на то, что пробирки можно вскрыть и их повторный анализ - лажа.
18:33 25 января