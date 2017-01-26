13:32 26 января | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Татьяна Лебедева: "Только одна из трех моих проб с Олимпиады-2008 оказалась положительной"

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22 августа 2008 года. Пекин. Татьяна ЛЕБЕДЕВА: серебряный призер Игр-2008 в прыжке в длину и в тройном прыжке.Татьяна Лебедева: "Буду биться за свое имя до последнего"

Легкоатлетка Татьяна Лебедева подчеркнула, что только в одной ее пробе из трех на Олимпийских играх 2008 года был обнаружен запрещенный препарат. Вчера стало известно о том, что перепроверка допинг-пробы россиянки с Игр-2008 года дала положительный результат на туринабол.

Международный олимпийский комитет (МОК) лишил Лебедеву двух серебряных медалей. Ранее она сообщила о намерении оспорить решение МОК в суде.

- Есть нестыковки, я не исключаю ошибки и человеческого фактора, - приводит ТАСС слова Лебедевой. - Пыталась исключить те моменты, когда ты можешь по глупости проколоться.

К внесоревновательным пробам претензий нет, только в пробе после одной из медалей нашли запрещенный препарат. Я не могу ответить, как это попало в пробу, поскольку всегда старалась следить за тем, что я принимаю.

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КОММЕНТАРИИ (9)
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ФанФаныч

ХОЧУ ВЕРИТЬ. Если "чистая" - надо биться до конца.

13:27

mobile_actor

А вы полагаете спортстмены должны были сговориться предварительно, чтоли, кому на чем «палиться»?

20:20 26 января

Пятачок Новодворской

Во время Олимпиады у Татьяны брали несколько проб. Все, подчеркиваю, ВСЕ они были отрицательные. Прошло восемь! лет и одна из тех проб, внезапно, показала метаболиты. Подчеркиваю: одна из нескольких. При этом проба показала не сам допинг-туринабол, а метаболиты. Возможные следы возможного применения. Восьмая вода на киселе, вот что это, а не доказательство. Да с этим туринаболом да и с докладом Макларена 2+2=22. То что у 70% туринабол, это уже странно, неужели все наши спортсмены, такие дураки чтобы на оном препарате палиться. А на все доклады ВАДА, есть юридческие заключения, не было бы фильтра, я бы скинул.

19:25 26 января

mobile_actor

После доклада Макларена никакой нашей лаборатории в спортивном мире доверия нет и еще долго не будет.

17:16 26 января

ФанФаныч

После доклада Макларэта стало очевидно, что НАМ необходима супер hi-tech Государственная Московская лаборатория НЕЗАВИСИМАЯ от англосаксо-русофобной WADA (пусть приезжают на экскурсию)! Экономически целесообразно содержать и РУСАДА, под ответственность вАДА.

16:17 26 января

mobile_actor

Ну, дебилы в этом МОКе сидят, не понимают ни черта в туринаболе и его метаболитах.

15:46 26 января

tagov

Во время Олимпиады у Татьяны брали несколько проб. Все, подчеркиваю, ВСЕ они были отрицательные. Прошло восемь! лет и одна из тех проб, внезапно, показала метаболиты. Подчеркиваю: одна из нескольких. При этом проба показала не сам допинг-туринабол, а метаболиты. Возможные следы возможного применения. Восьмая вода на киселе, вот что это, а не доказательство.

14:24 26 января

Kapral1980

Да, нас всех подставили!!! Мы самые чистые и невинные, мы вообще тут не причем!!! Караул, помогите, мы не виноваты, хватит нас очернять. Подумаешь, всего одна из трёх положительная... Слов нет...

13:56 26 января

dv2205

подстава чистой воды - ох как трудно будет доказать правоту

13:42 26 января

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