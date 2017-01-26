Татьяна Лебедева: "Только одна из трех моих проб с Олимпиады-2008 оказалась положительной"

Легкоатлетка Татьяна Лебедева подчеркнула, что только в одной ее пробе из трех на Олимпийских играх 2008 года был обнаружен запрещенный препарат. Вчера стало известно о том, что перепроверка допинг-пробы россиянки с Игр-2008 года дала положительный результат на туринабол.

Международный олимпийский комитет (МОК) лишил Лебедеву двух серебряных медалей. Ранее она сообщила о намерении оспорить решение МОК в суде.

- Есть нестыковки, я не исключаю ошибки и человеческого фактора, - приводит ТАСС слова Лебедевой. - Пыталась исключить те моменты, когда ты можешь по глупости проколоться.

К внесоревновательным пробам претензий нет, только в пробе после одной из медалей нашли запрещенный препарат. Я не могу ответить, как это попало в пробу, поскольку всегда старалась следить за тем, что я принимаю.