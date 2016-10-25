Татьяна Лебедева: "Сильнов называет меня кумой. Но Исинбаева - крестная моей дочери"

Олимпийская чемпионка по прыжкам в длину Татьяна Лебедева заявила, что поддержит кандидатуру Елены Исинбаевой на выборах президента ВФЛА. На пост главы организации также претендует олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Андрей Сильнов.

- Я поддерживаю Елену, - приводит "Р-Спорт" слова Лебедевой. - Хотя Сильнов меня кумой называет. Но Елена мне ближе, она крестная моей дочери, мы обе из Волгограда, на одном стадионе тренировались. Но тут по правилам – пусть победит сильнейший. Если ко мне обратится с какой-то помощью – Елену, я, конечно, поддержу, ну и Андрея. Но буду смотреть, чтобы это не шло в столкновение, но какие-то советы могу дать.

В августе двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом объявила о завершении спортивной карьеры, а затем выразила намерение баллотироваться на пост президента ВФЛА. Отчетно-выборная конференция организации состоится 9 декабря.