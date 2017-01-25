Татьяна Лебедева: "По моей пробе с Лондона ничего нет"

Российская легкоатлетка Татьяна Лебедева в интервью "СЭ" отметила, что по ее допинг-пробе с Олимпиады в Лондоне никакой информации нет. По словам олимпийской чемпионки, она останется членом Совета федерации. Напомним, сегодня МОК объявил о том, что спортсменка лишина двух серебряных медалей Олимпиады в Пекине после перепроверки допинг-проб.

– Ваша проба с Олимпийских игр-2012 в Лондоне тоже была перепроверена и оказалась чистой?

– По крайней мере, никакой информации у меня нет. Они говорили о тотальных перепроверках проб с Лондона, по некоторым спортсменам приходит информация о положительных тестах, но по моей пробе ничего нет.

– Вы сказали, что работаете с адвокатом. Кто представляет ваши интересы?

– Пока я не хотела бы публично говорить об этом.

– Что теперь будет с вашей общественной и политической деятельностью? Вы остаетесь членом Совета Федерации?

– Это выборная должность, поэтому пока да.