Татьяна Лебедева: "По моей пробе с Лондона ничего нет"

Российская легкоатлетка Татьяна Лебедева в интервью "СЭ" отметила, что по ее допинг-пробе с Олимпиады в Лондоне никакой информации нет. По словам олимпийской чемпионки, она останется членом Совета федерации. Напомним, сегодня МОК объявил о том, что спортсменка лишина двух серебряных медалей Олимпиады в Пекине после перепроверки допинг-проб.
– Ваша проба с Олимпийских игр-2012 в Лондоне тоже была перепроверена и оказалась чистой?
– По крайней мере, никакой информации у меня нет. Они говорили о тотальных перепроверках проб с Лондона, по некоторым спортсменам приходит информация о положительных тестах, но по моей пробе ничего нет.
– Вы сказали, что работаете с адвокатом. Кто представляет ваши интересы?
– Пока я не хотела бы публично говорить об этом.
– Что теперь будет с вашей общественной и политической деятельностью? Вы остаетесь членом Совета Федерации?
– Это выборная должность, поэтому пока да.
Benpb_bl
А здесь дадут орден и премию.
21:25 25 января
mobile_actor
Конечно: это на бездуховном Западе человек, уличенный в мошенничестве, подает в оставку с выборной должности.
20:13 25 января