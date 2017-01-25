18:59 25 января | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Татьяна Лебедева: "По моей пробе с Лондона ничего нет"

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Российская легкоатлетка Татьяна Лебедева в интервью "СЭ" отметила, что по ее допинг-пробе с Олимпиады в Лондоне никакой информации нет. По словам олимпийской чемпионки, она останется членом Совета федерации. Напомним, сегодня МОК объявил о том, что спортсменка лишина двух серебряных медалей Олимпиады в Пекине после перепроверки допинг-проб.  

 
22 августа 2008 года. Пекин. Татьяна ЛЕБЕДЕВА: серебряный призер Игр-2008 в прыжке в длину и в тройном прыжке.Татьяна Лебедева: "Буду биться за свое имя до последнего"

– Ваша проба с Олимпийских игр-2012 в Лондоне тоже была перепроверена и оказалась чистой?

 По крайней мере, никакой информации у меня нет. Они говорили о тотальных перепроверках проб с Лондона, по некоторым спортсменам приходит информация о положительных тестах, но по моей пробе ничего нет.

– Вы сказали, что работаете с адвокатом. Кто представляет ваши интересы?

 Пока я не хотела бы публично говорить об этом.

– Что теперь будет с вашей общественной и политической деятельностью? Вы остаетесь членом Совета Федерации?

 Это выборная должность, поэтому пока да.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Benpb_bl

А здесь дадут орден и премию.

21:25 25 января

mobile_actor

Конечно: это на бездуховном Западе человек, уличенный в мошенничестве, подает в оставку с выборной должности.

20:13 25 января

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