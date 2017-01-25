Татьяна Лебедева: "Никто не знает, что происходило с пробой за эти восемь лет"

Российская легкоатлетка Татьяна Лебедева в интервью "СЭ" отметила, что нельзя доверять перепроверке допиг-проб спустя восемь лет после их сдачи. По ее словам, она всегда старалась быть максимально осторожной. Напомним, сегодня МОК объявил о том, что спортсменка лишина двух серебряных медалей Олимпиады в Пекине после перепроверки допинг-проб.

– Я правильно понимаю, что вы однозначно не признаете умышленное использование допинга, но допускаете, что туринабол мог попасть в ваш организм случайно?

– Я уже написала объяснительную записку. Дело в том, что, прежде всего, никто не знает, что происходило с пробой за эти восемь лет. Я, конечно, должна верить системе, но разные сомнения возникают. Знаю, что они пересматривали несколько моих проб в течение последних десяти лет – с 2007, 2009 года. Там все нормально. Даже если теоретически допустить, что где-то я ошиблась, спустя восемь лет сложно найти вообще какие-либо доказательства. Могу только сказать, что я всегда старалась быть максимально осторожной и использовать только проверенные лекарства и биодобавки.