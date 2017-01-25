Татьяна Лебедева: "Надо посмотреть регламент, как возвращать медали..."

Российская легкоатлетка Татьяна Лебедева готова вернуть две серебряные медали Олимпиады 2008 года в Пекине в случае доказательства ее вины в употреблении запрещенных препаратов. Напомним, сегодня МОК объявил о том, что спортсменка лишина двух серебряных медалей после перепроверки допинг-проб. В ее анализах обнаружен запрещенный туринабол.

- Надо посмотреть регламент, как возвращать медали. Если возвращать тому спортсмену, который сдавал допинг-контроль, и у него все нормально, я готова приехать и вручить их. И даже извиниться, - цитирует ТАСС Лебедевой.