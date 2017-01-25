Татьяна Лебедева: "Надо посмотреть регламент, как возвращать медали..."

Российская легкоатлетка Татьяна Лебедева готова вернуть две серебряные медали Олимпиады 2008 года в Пекине в случае доказательства ее вины в употреблении запрещенных препаратов. Напомним, сегодня МОК объявил о том, что спортсменка лишина двух серебряных медалей после перепроверки допинг-проб. В ее анализах обнаружен запрещенный туринабол.
- Надо посмотреть регламент, как возвращать медали. Если возвращать тому спортсмену, который сдавал допинг-контроль, и у него все нормально, я готова приехать и вручить их. И даже извиниться, - цитирует ТАСС Лебедевой.
mobile_actor
Ну, она-то знает...
01:29 26 января
invino
Так ведь она даже не спорит, что принимала
21:13 25 января
Пятачок Новодворской
PallMall Не подлили. Определили что-то другое. Дело в том, что Пацев сказал, что методика выявления запрещёнки, картонная. Так считают как наши, так и зарубежные химики. Весьма странно, что они попадаются именно на туринаболе, как будто других препаратов нет.
19:57 25 января
PallMall
Не возвращай, подлили что-то это очевидно.
19:54 25 января