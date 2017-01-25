19:24 25 января | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Татьяна Лебедева: "Надо посмотреть регламент, как возвращать медали..."

0
0
0
4
 
22 августа 2008 года. Пекин. Татьяна ЛЕБЕДЕВА: серебряный призер Игр-2008 в прыжке в длину и в тройном прыжке.Татьяна Лебедева: "Буду биться за свое имя до последнего"

 

Российская легкоатлетка Татьяна Лебедева готова вернуть две серебряные медали Олимпиады 2008 года в Пекине в случае доказательства ее вины в употреблении запрещенных препаратов. Напомним, сегодня МОК объявил о том, что спортсменка лишина двух серебряных медалей после перепроверки допинг-проб.  В ее анализах обнаружен запрещенный туринабол. 

- Надо посмотреть регламент, как возвращать медали. Если возвращать тому спортсмену, который сдавал допинг-контроль, и у него все нормально, я готова приехать и вручить их. И даже извиниться, - цитирует ТАСС Лебедевой.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3972283

0
0
0
4
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

mobile_actor

Ну, она-то знает...

01:29 26 января

invino

Так ведь она даже не спорит, что принимала

21:13 25 января

Пятачок Новодворской

PallMall Не подлили. Определили что-то другое. Дело в том, что Пацев сказал, что методика выявления запрещёнки, картонная. Так считают как наши, так и зарубежные химики. Весьма странно, что они попадаются именно на туринаболе, как будто других препаратов нет.

19:57 25 января

PallMall

Не возвращай, подлили что-то это очевидно.

19:54 25 января

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ