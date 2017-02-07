17:40 7 февраля | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Татьяна Лебедева: "ИААФ поступает неуважительно по отношению к российским спортсменам"

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Олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева считает, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) затягивает процесс принятия решения по вопросу допуска российских спортсменов к международным стартам. Накануне после заседания совета ИААФ стало известно, что членство ВФЛА еще не восстановлено.

– Это было ожидаемо, просматривалось, что нереально выступить (на чемпионате мира) в Лондоне нашим спортсменам под нашим флагом, – приводит "Р-Спорт" слова Лебедевой. – Когда нас отстранили, то намекнули на два года. Но больше года нас тестирует UKAD, и я считаю, что если спортсмен, которого тестируют больше года и к которому нет претензий... Могли бы уже зимой и уж тем более летом дать допуск к соревнованиям! Но наблюдается затягивание процесса. Это неуважение к атлетам, к которым действительно нет претензий. И это отголоски коллективной ответственности.

 

Дополнительная информация

http://rsport.ru/athletics/20170207/1115980480.html

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