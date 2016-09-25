Татьяна Арясова: "Марафонцам оказаться без заграничных стартов особенно больно"

Победительница Московского марафона с результатом 2:32:34 Татьяна Арясова призналась, что не слишком удачно начала забег. В интервью "СЭ" она подчеркнула, что российским легкоатлетам не хватает международных стартов.

– Чувствую себя птичкой в клетке, – заявила Арясова. – Для нас, марафонцев, оказаться без заграничных стартов – особенно больно. Надо же как-то зарабатывать, кормить семью, а без крупных пробегов мы оказались лишены этой возможности.

– Победа на Московском марафоне отчасти стала для вас утешением?

– Когда я сюда приехала, почему-то возникло такое чувство, будто я где-то в Европе. Я даже людям на улице на автомате говорила sorry вместо "извините"! Видимо, настолько устала от этой изоляции, что Москва уже воспринимается как заграница. Я бежала эту же дистанцию в 2013 году на чемпионате мира, но тогда было жарко, и марафон мне очень тяжело дался. В этот раз погода была очень комфортной, да и поддержка болельщиков очень порадовала.

– Почему тогда не удалось показать свой лучший результат?

– Я плохо начала, потому что боялась, что на вторую половину может не хватить сил. Но потом почувствовала себя лучше, вработалась. К тому же организаторы установили бонусы за хороший результат, и это заставило бежать активнее.

– Пейсмейкер у вас был?

– Скажем так, у меня был напарник. Для него это вообще был первый марафон в жизни, и главной целью стояло в принципе преодолеть дистанцию. Ну, а мне просто веселее было бежать за компанию. (Наталья МАРЬЯНЧИК)