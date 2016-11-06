Тамара Быкова: "Шубенков и Кучина - две жертвы, которых больше всего жаль"

Бывшая рекордсменка мира по прыжкам в высоту Тамара Быкова в интервью "СЭ" выразила уверенность, что деньги не заменят не допущенным на Олимпиаду спортсменам олимпийские медали. Ранее легкоатлетам, которые не поехали на Игры на основании отчета комиссии ВАДА о применении допинга в российской легкой атлетике, была выплачена денежная компенсация от Фонда поддержки олимпийцев России.

– Шубенков и Кучина – это две жертвы, которых мне больше всего жаль, - сказала Быкова. - Остальные ребята, которые претендовали на что-то в Рио, уже имеют и титулы, и медали. А вот когда я думаю о Маше и Сергее, просто сердце кровью обливается. Я же прошла через то же самое, знаю, о чем говорю... Как нас зарубили на пике молодости и спортивной формы в 1984-м, так и сейчас произошло то же самое. Деньги деньгами, но олимпийской медали они не вернут. Ты же не будешь своим детям говорить: "Ребят, я не виноват, меня просто на Олимпиаду не пустили". Дай бог, чтобы у ребят хватило выдержки и здоровья дотянуть до следующих Игр. Как я все-таки, с трудом, с травмой, но дотерпела до Сеула-88 и выиграла хотя бы бронзу.

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