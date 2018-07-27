Светлана Журова: "Требования ИААФ? Это все отговорки"

Олимпийская чемпионка, а ныне депутат Государственной думы Светлана Журова прокомментировала новость о решении не восстанавливать Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) в рядах Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ).

Сейчас российские легкоатлеты могут выступать на международных стартах только в нейтральном статусе после получения специального разрешения от ИААФ.

– Требования восстановления РУСАДА и признание доклада Макларена не могут быть пока выполнены, – сказала Журова. – Это же не от нашей стороны зависит, а от ВАДА. Скорее всего, они ищут отговорки. Уже даже МОК понимает, что данная абсурдная ситуация дошла до какой-то совсем пиковой точки. Не может же Россия восстановить РУСАДА вместо ВАДА. Поэтому чем дольше будут затягивать процесс, тем сложнее будет найти взаимопонимание. Самый медалеемкий, красивый и смотрибельный вид спорта остается без России, которая традиционно завоевывает большое количество наград. (Арман МКРТЧЯН)