Светлана Журова: "Непатриотично считать наших легкоатлетов, выступающих на ЧМ, не россиянами"

Олимпийская чемпионка Светлана Журова отметила, что российским легкоатлетам, выступающим на чемпионате мира в Лондоне под нейтральным флагом, очень важно не терять соревновательного опыта. Она также добавила, что спортсмены имеют право выступать на турнире.

Отметим, что на сегодняшний день российский бегун Сергей Шубенков взял серебро ЧМ на дистанции 110 метров с барьерами. Серебряные медали также завоевали прыгунья в длину Дарья Клишина и метатель молота Валерий Пронкин.

– Я считаю, что ребята-легкоатлеты выступали за Россию, а те, кто так не считает, подыгрывают тем, кто хочет нас как соперника исключить из участников международных соревнований, – написала в Твиттере Журова. – Очень важно в подготовке спортсменов не терять соревновательного опыта, чтобы, когда будет восстановлена аккредитация ВФЛА, они могли без проблем побеждать и выступать уже с флагом и под гимн России.

Непатриотично сейчас считать ребят не россиянами. Они не отказывались от гражданства, не уехали из страны, хотя их косвенно побуждают это сделать, намекая: уезжайте из России, и ваша карьера спортсмена будет продолжаться без проблем. Но они поехали на чемпионат мира, понимая, что на родине одни их будут распинать, а другие радоваться их победам.

Они чистые спортсмены и имеют право на самореализацию, тем более страна вложила в них средства! Понимающим тонкие нюансы ясно, что в этой ситуации мы наоборот показываем всему миру, что чистые спортсмены могут конкурировать и побеждать. Даже в таком малом составе допущенных к чемпионату мира по легкой атлетике и находясь под постоянным психологическим давлением. Поэтому я поздравляю наших ребят. И они себя еще покажут в будущем.