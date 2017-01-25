Светлана Журова: "Лебедева должна доказать, что не принимала допинг"

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) вынес правильное решение о лишении двух серебряных медалей легкоатлетки Татьяны Лебедевой, если россиянка не сможет доказать свою непричастность к употреблению запрещенного препарата. В пробе спортсменки было обнаружено запрещенное вещество туринабол. Спортсменка стала второй на Играх в Пекине в прыжке в длину и тройном прыжке.
– Если Татьяна не будет это оспаривать и не докажет обратного, то это, к сожалению, правильное решение, как бы нам грустно не было это констатировать, – цитирует ТАСС Журову. – Если Лебедева не докажет, что этот препарат оказался без ее воли в ее пробе, то других вариантов нет. Но она должна это доказать.
Напомним, что 40-летняя легкоатлетка является вице-президентом Всероссийской федерации легкой атлетики и членом женского комитета ИААФ. Ей принадлежит рекорд мира в тройном прыжке в помещении – 15,36 м (2004, Будапешт). Также на ее счету золото и бронза Олимпиады в Афинах и серебро Игр в Сиднее.
inspire
igorvasilevich Вообще доказано, что следы применения туринабол можно установить по волосам. ============================================================================================================= иногда лучше жевать ... если это возможно то наверное бы так и проверяли, да? а если б так проверяли то после Пекина наверное еще что нить нашли бы, да?
22:46 25 января
igorvasilevich
Вообще доказано, что следы применения туринабол можно установить по волосам. Он там остается до конца жизни. По этому можно доказать легко, она принимала его или нет.
21:30 25 января
igorvasilevich
Только в России у нас все честные во всем мире жулики. Бред полный легко доказать можно принимала или нет она запрещенный препарат. Захарченко милиционер у которого нашли миллиарды рублей и губернатор Белых тоже Макларен оговорил? 100% она не подаст в суд, как знает, что она принимала запрещенный препарат.
21:20 25 января
PallMall
Если в Сочи подменяли пробы и это оказалось возможным, что блестяще доказал Макларен, то это значит, что все пробы до Сочи так же можно было подменить за 8-10 лет. Теперь все эти перепрповерки старых проб не имеют смысла, состоялся доказанный прецендент подмены.
20:04 25 января
механик39
Журова и международные дела ,какая связь ???
20:01 25 января
Санитар леса
Света, ну как так? А где же официальный ответ на все вопросы "это политическое решение"? Ведь налицо заговор против Лебедевой и Болта!))
19:58 25 января
inspire
ну бред же ... ну как она сейчас по прошествии 8 лет, что то сможет доказать? прошло 8 лет, где и как хранилась эта проба? если уж Журова, в то время коллега как никак, такое говорит ... Серега Бодров в Кармадоне смотрит на нас и плачет наверное ...
19:51 25 января