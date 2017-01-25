Светлана Журова: "Лебедева должна доказать, что не принимала допинг"

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) вынес правильное решение о лишении двух серебряных медалей легкоатлетки Татьяны Лебедевой, если россиянка не сможет доказать свою непричастность к употреблению запрещенного препарата. В пробе спортсменки было обнаружено запрещенное вещество туринабол. Спортсменка стала второй на Играх в Пекине в прыжке в длину и тройном прыжке.

– Если Татьяна не будет это оспаривать и не докажет обратного, то это, к сожалению, правильное решение, как бы нам грустно не было это констатировать, – цитирует ТАСС Журову. – Если Лебедева не докажет, что этот препарат оказался без ее воли в ее пробе, то других вариантов нет. Но она должна это доказать.

Напомним, что 40-летняя легкоатлетка является вице-президентом Всероссийской федерации легкой атлетики и членом женского комитета ИААФ. Ей принадлежит рекорд мира в тройном прыжке в помещении – 15,36 м (2004, Будапешт). Также на ее счету золото и бронза Олимпиады в Афинах и серебро Игр в Сиднее.