Чемпионка мира-2013 Светлана Школина вернулась в сектор после длительного перерыва. На традиционных соревнованиях "Мемориал Юрия Лукашевича и Вячеслава Середкина" в Челябинске она заняла третье место, прыгнув на 1,88 м.

– Я планировала прыгать еще летом, даже вышла на один старт в мае, но там у меня практически ничего не получилось, – объяснила Школина. – Из-за целого ряда причин летнего сезона у меня, в общем-то, и не было. Сейчас, тьфу-тьфу, все позади. Настраиваюсь на хороший результат уже этой зимой. Даже когда у меня были все эти травмы, о завершении карьеры я не думала. Слишком люблю прыгать в высоту.

Конечно, вся эта ситуация с нашим недопуском на международные старты нервирует. Я вхожу в пул тестируемых, на днях планирую отправить в ИААФ заявку об индивидуальном допуске на соревнования и буду надеяться на лучшее. Что нам еще остается? (Владимир ИВАНОВ)