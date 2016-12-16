Светлана Кривелева: "Фаина Мельник – это легенда, которую знают во всем мире"

Победительница Олимпиады-1992 в толкании ядра Светлана Кривелева выразила соболезнования в связи со смертью олимпийской чемпионки 1972 года в метании диска Фаины Мельник. Мельник, которая является первой женщиной, метнувшей диск за 70 метров, была наставником Кривелевой.

- Фаина Мельник – это легенда, которую знают во всем мире, – цитирует "Р-Спорт" Кривелеву. – Она сегодня умерла в пять утра. Очень печально, такой возраст – как говорится, живи да живи. Фаина Григорьевна была светлым и сильным человеком, любящим любое дело, которым занималась. Она принимала смелые решения и легко бралась за любое дело. И врач была превосходный. У такого человека все получалось, она и врачебное дело хорошо знала, была и врачом, и тренером – и не знала усталости. Она была жизнелюбивая, радостная и всегда добивалась своей цели.

За счет своей любви к спорту она не давала мне возможности расстроиться после каких-то неудач. И я ведь тренировалась до критичного возраста. Она не давала мне расслабиться ни грамма, она настолько вселяла в меня веру в то, что все получится и мы победим. И без нее я бы давно завершила карьеру в спорте, а я ее закончила в 2005 году, когда мне уже шел 37-й год. Я была рядом с ней и после спорта, все эти годы, и она для меня была как мама. Очень печально.