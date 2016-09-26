14:19 26 сентября | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Светлана Хоркина: "Пономарева стала Гагариным для спорта"

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Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина высказала мнение, что первая олимпийская чемпионка в истории СССР метательница диска Нина Пономарева, ушедшая из жизни 19 августа в возрасте 88 лет, является для спорта таким же первопроходцем, каким стал для космоса Юрий Гагарин. Сегодня на Федеральном мемориальном кладбище Министерства обороны РФ состоялась церемония перезахоронения праха Пономаревой.

– Нина Аполлоновна является для меня примером чести и доблести, она является легендой, ведь первой всегда быть трудно, – цитирует ТАСС Хоркину. – Хочется сказать ей огромное спасибо за то, что она сделала. Традиции будут продолжаться, а будущие спортсмены будут завоевывать медали и прославлять нашу страну. Мы будем бережно хранить и относиться к таким легендарным именам, ведь Пономарева фактически является Гагариным в спорте, она наш первопроходец.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3653879

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