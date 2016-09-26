Светлана Хоркина: "Пономарева стала Гагариным для спорта"

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина высказала мнение, что первая олимпийская чемпионка в истории СССР метательница диска Нина Пономарева, ушедшая из жизни 19 августа в возрасте 88 лет, является для спорта таким же первопроходцем, каким стал для космоса Юрий Гагарин. Сегодня на Федеральном мемориальном кладбище Министерства обороны РФ состоялась церемония перезахоронения праха Пономаревой.

– Нина Аполлоновна является для меня примером чести и доблести, она является легендой, ведь первой всегда быть трудно, – цитирует ТАСС Хоркину. – Хочется сказать ей огромное спасибо за то, что она сделала. Традиции будут продолжаться, а будущие спортсмены будут завоевывать медали и прославлять нашу страну. Мы будем бережно хранить и относиться к таким легендарным именам, ведь Пономарева фактически является Гагариным в спорте, она наш первопроходец.