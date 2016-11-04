Суд принял к рассмотрению протест на приговор Оскару Писториусу

Верховный апелляционный суд ЮАР принял к рассмотрению протест прокуратуры на приговор многократному паралимпийскому чемпиону Оскару Писториусу, сообщает Reuters. Он был приговорен к шести годам тюрьмы за убийство своей девушки Ревы Стенкамп 14 февраля 2013 года. Обвинению дается один месяц для подготовки дополнительных документов.

Прокурор требовал Писториусу не меньше 15 лет лишения свободы. Изначально Писториусу дали пять лет за непредумышленное убийство, но после первой апелляции прокуратуры приговор был ужесточен - спортсмена обвинили в умышленном убийстве.