Суд отклонил апелляцию партнера Болта по сборной Ямайки Картера

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию ямайского бегуна Несты Картера и оставил в силе решение Международного олимпийского комитета (МОК) лишить сборную Ямайки золотой медали Олимпиады-2008 года в Пекине в эстафете 4x100 метров, сообщается на сайте организации.

На эстафете в Пекине Ямайка вступала в составе Картера, Усэйна Болта, Асафы Пауэлла и Майкла Фрэйтера. После перепроверки допинг-проб Картера в его организме был обнаружен запрещенный туринабол. В январе 2017-го МОК лишил сборную Ямайки золота, а Картер в феврале подал апелляцию.

На очередном заседании CAS оставил в силе решение МОК.