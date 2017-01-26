08:39 26 января | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Степанова выступит на турнире ИААФ

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Информатор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Юлия Степанова впервые за 2 года выступит на турнире под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ), сообщает Reuters. В субботу в Бостоне пройдет этап Мирового тура IAAF в закрытых помещениях, на котором 30-летняя россиянка выступит под нейтральным флагом в забеге на 800 метров.

- Надеюсь, что в итоге не будет большого разрыва между мной и бегуном, финишировавшим передо мной, - отметил муж Степановой Виталий. - Она была травмирована летом, и сейчас пытается вернуть форму. Она здорова, но нервничает. Мы не ожидаем многого на соревнованиях в Бостоне. Юлия просто счастлива, что может снова работать.

Напомним, в декабре 2014 года Степанова и ее муж Виталий выступили в роли основных действующих лиц фильма немецкой телекомпании ARD "Секретное дело "Допинг". По данным авторов киноленты, российские легкоатлеты систематически принимали запрещенные препараты по указанию своих тренеров.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (11)
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Benpb_bl

КубаньЧ, ну, приняв допинг, она стала бегать секунды на 2 быстрее. Вам, господин, и за 2.30 не пробежать. Не вам учить меня логике.

00:53

riper

Вам теперь работать не обязательно. 30 сребренников вы уже получили.

22:39 26 января

MAYERICK

"Она здорова, но нервничает...." И не просто нервничает, а дрищет...............

18:28 26 января

кубань чемпион

Benpb_bl _________________ Причино-следственую связь осознай, касаемо Степановой.

15:10 26 января

кубань чемпион

Benpb_bl Все, кто называет Дмитриева плохим спортсменом с его результатом 3.42 на 1500 м или Степанову за 1.59 на 800 м - пробегите полуторку хотя бы за 4.30, а потом указывайте, кто они и что они делают не так. 14:47 _________________________________________ Так Степанова "допинг" принимала, вернее ее заставляли, что бы пробежать за "1,59")))))))) Троли какие Вы тупые.

15:08 26 января

Benpb_bl

Все, кто называет Дмитриева плохим спортсменом с его результатом 3.42 на 1500 м или Степанову за 1.59 на 800 м - пробегите полуторку хотя бы за 4.30, а потом указывайте, кто они и что они делают не так.

14:47 26 января

индеец_Джо

Благодаря "Зепу" в значительно большей степени проявился идиотизм mobile_actor с его "Допустите Степанову на ОИ за заслуги"!

11:26 26 января

Vlаdimir

"... что может снова работать .."? Ну ее работа, по моему пониманию, заключается совсем в другом, а о беге ей лучше забыть.

10:49 26 января

Весёлый©

А Россия выступит?

10:41 26 января

KhSL

Надеюсь, что в итоге не будет большого разрыва между мной и бегуном, финишировавшим передо мной, - отметил муж Степановой Виталий ===== Виталик вместо нее побежит? Шансов и так маловато прибежать предпоследней, а с Виталиком, наверное, нет совсем...

10:36 26 января

spetrov

Она именно на этом турнире хочет посмотреть, как будет выглядеть без допинга, или на каком-то другом?

10:26 26 января

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Материалы других СМИ