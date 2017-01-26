Степанова выступит на турнире ИААФ

Информатор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Юлия Степанова впервые за 2 года выступит на турнире под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ), сообщает Reuters. В субботу в Бостоне пройдет этап Мирового тура IAAF в закрытых помещениях, на котором 30-летняя россиянка выступит под нейтральным флагом в забеге на 800 метров.

- Надеюсь, что в итоге не будет большого разрыва между мной и бегуном, финишировавшим передо мной, - отметил муж Степановой Виталий. - Она была травмирована летом, и сейчас пытается вернуть форму. Она здорова, но нервничает. Мы не ожидаем многого на соревнованиях в Бостоне. Юлия просто счастлива, что может снова работать.

Напомним, в декабре 2014 года Степанова и ее муж Виталий выступили в роли основных действующих лиц фильма немецкой телекомпании ARD "Секретное дело "Допинг". По данным авторов киноленты, российские легкоатлеты систематически принимали запрещенные препараты по указанию своих тренеров.