Степанова выступит на турнире ИААФ

Информатор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Юлия Степанова впервые за 2 года выступит на турнире под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ), сообщает Reuters. В субботу в Бостоне пройдет этап Мирового тура IAAF в закрытых помещениях, на котором 30-летняя россиянка выступит под нейтральным флагом в забеге на 800 метров.
- Надеюсь, что в итоге не будет большого разрыва между мной и бегуном, финишировавшим передо мной, - отметил муж Степановой Виталий. - Она была травмирована летом, и сейчас пытается вернуть форму. Она здорова, но нервничает. Мы не ожидаем многого на соревнованиях в Бостоне. Юлия просто счастлива, что может снова работать.
Напомним, в декабре 2014 года Степанова и ее муж Виталий выступили в роли основных действующих лиц фильма немецкой телекомпании ARD "Секретное дело "Допинг". По данным авторов киноленты, российские легкоатлеты систематически принимали запрещенные препараты по указанию своих тренеров.
Benpb_bl
КубаньЧ, ну, приняв допинг, она стала бегать секунды на 2 быстрее. Вам, господин, и за 2.30 не пробежать. Не вам учить меня логике.
00:53
riper
Вам теперь работать не обязательно. 30 сребренников вы уже получили.
22:39 26 января
MAYERICK
"Она здорова, но нервничает...." И не просто нервничает, а дрищет...............
18:28 26 января
кубань чемпион
Benpb_bl _________________ Причино-следственую связь осознай, касаемо Степановой.
15:10 26 января
кубань чемпион
Benpb_bl Все, кто называет Дмитриева плохим спортсменом с его результатом 3.42 на 1500 м или Степанову за 1.59 на 800 м - пробегите полуторку хотя бы за 4.30, а потом указывайте, кто они и что они делают не так. 14:47 _________________________________________ Так Степанова "допинг" принимала, вернее ее заставляли, что бы пробежать за "1,59")))))))) Троли какие Вы тупые.
15:08 26 января
Benpb_bl
Все, кто называет Дмитриева плохим спортсменом с его результатом 3.42 на 1500 м или Степанову за 1.59 на 800 м - пробегите полуторку хотя бы за 4.30, а потом указывайте, кто они и что они делают не так.
14:47 26 января
индеец_Джо
Благодаря "Зепу" в значительно большей степени проявился идиотизм mobile_actor с его "Допустите Степанову на ОИ за заслуги"!
11:26 26 января
Vlаdimir
"... что может снова работать .."? Ну ее работа, по моему пониманию, заключается совсем в другом, а о беге ей лучше забыть.
10:49 26 января
Весёлый©
А Россия выступит?
10:41 26 января
KhSL
Надеюсь, что в итоге не будет большого разрыва между мной и бегуном, финишировавшим передо мной, - отметил муж Степановой Виталий ===== Виталик вместо нее побежит? Шансов и так маловато прибежать предпоследней, а с Виталиком, наверное, нет совсем...
10:36 26 января
spetrov
Она именно на этом турнире хочет посмотреть, как будет выглядеть без допинга, или на каком-то другом?
10:26 26 января