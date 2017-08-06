Стефаниди - чемпионка мира в прыжках с шестом

Гречанка Екатерини Стефаниди завоевала золото чемпионата мира в прыжках с шестом. Спортсменка взяла высоту 4,91 м. В прошлом году она выиграла золото Олимпиады в Рио.
Серебро взяла американка Санди Моррис, не сумевшая взять высоту 4,89, а бронзу поделили Робейлис Пейнадо и Ярислей Сильва.
Россиянка Ольга Муллина показала восьмой результат.
Лондон (Англия)
Чемпионат мира
Женщины
Прыжки с шестом
1. Стефаниди (Греция) - 4,91
2. Моррис (США) - 4,75
3. Пейнадо (Венесуэла) - 4,65
Сильва (Куба) - 4,65...
8. МУЛЛИНА (Россия) - 4,55