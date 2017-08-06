Стефаниди - чемпионка мира в прыжках с шестом

Гречанка Екатерини Стефаниди завоевала золото чемпионата мира в прыжках с шестом. Спортсменка взяла высоту 4,91 м. В прошлом году она выиграла золото Олимпиады в Рио.

Серебро взяла американка Санди Моррис, не сумевшая взять высоту 4,89, а бронзу поделили Робейлис Пейнадо и Ярислей Сильва.

Россиянка Ольга Муллина показала восьмой результат.

Лондон (Англия)

Чемпионат мира

Женщины

Прыжки с шестом

1. Стефаниди (Греция) - 4,91

2. Моррис (США) - 4,75

3. Пейнадо (Венесуэла) - 4,65

Сильва (Куба) - 4,65...

8. МУЛЛИНА (Россия) - 4,55