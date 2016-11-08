Ставропольский край выдвинул Шляхтина на пост президента ВФЛА

Действующий президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин выдвинут на новые выборы главы организации Федерацией легкой атлетики Ставропольского края, сообщает "Р-Спорт". Ранее на выборы также была выдвинута двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева.

- Мы провели заседание президиума, и сегодня уже должны были отправить документы в ВФЛА, - сказал глава ставропольской федерации Виктор Криунов. - Мы выдвинули в президенты действующего руководителя Дмитрия Шляхтина. Будем надеяться, что все будет хорошо у нас в легкой атлетике.

Шляхтин возглавил ВФЛА в начале года после отставки Валентина Балахничева. Также он является министром спорта Самарской области и членом совета директоров футбольных "Крыльев Советов". Ранее он говорил, что не горит желанием выдвигаться на новый срок.