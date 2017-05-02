08:29 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

"Старые" европейские рекорды будут обнулены

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Глава Европейской ассоциации легкой атлетики (ЕАА) Свейн Арне Хансен подтвердил, что совет организации принял решение в ближайшее время обнулить "старые" рекорды Европы. Этот вопрос будет передан на рассмотрение ИААФ.

– Мы обнулим европейские рекорды до определенной даты, – цитирует AFP Хансена. – Это радикальное решение, но мы должны быть уверенными в себе. Любители легкой атлетики устали от сомнений, которые довлеют над нашими рекордами. Нам нужны решительные действия, чтобы восстановить доверие к себе.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Hammer on it

Правильно, года так до 1980го..

08:42