"Старые" европейские рекорды будут обнулены

Глава Европейской ассоциации легкой атлетики (ЕАА) Свейн Арне Хансен подтвердил, что совет организации принял решение в ближайшее время обнулить "старые" рекорды Европы. Этот вопрос будет передан на рассмотрение ИААФ.

– Мы обнулим европейские рекорды до определенной даты, – цитирует AFP Хансена. – Это радикальное решение, но мы должны быть уверенными в себе. Любители легкой атлетики устали от сомнений, которые довлеют над нашими рекордами. Нам нужны решительные действия, чтобы восстановить доверие к себе.