Станислав Поздняков: "ИААФ не показывает заинтересованности в восстановлении ВФЛА в правах"

Президент ОКР Станислав Поздняков считает, что ИААФ не проявляет заинтересованности в восстановлении российской легкой атлетики в правах. По его словам, ВФЛА нужно работать над дорожной картой.

– Если сравнивать с нашей федерацией тяжелой атлетики, которая при проведении большой образовательной работы может к осени выполнить все требования международной федерации, мы не можем сказать, что в восстановлении нашей федерации легкой атлетики в правах заинтересованы обе стороны, – сказал в эфире канала "Россия 24" Поздняков. – Мы не видим, что ИААФ заинтересована, во всяком случае, не испытывает в этом острой необходимости.

Нам остается планомерно работать над дорожной картой, продолжать работать над восстановлением членства РУСАДА. Работа, которую мы ведем, говорит о том, что в перспективе мы можем ожидать позитивного исхода.

ВФЛА еще не восстановлена, тем более что есть прецедент участия наших спортсменов в нейтральном статусе. Есть положительный опыт с европейскими олимпийскими комитетами, когда наши легкоатлеты на юношеском олимпийском фестивале год назад выступали под российским флагом. На тех площадках, где мы можем отстаивать позиции своих спортсменов, нам это удается. С международной федерацией у нас не очень получается, но я смотрю на эту ситуацию позитивно.