Стали известны победители "Бриллиантовой лиги-2016"

Поляк Петр Малаховский стал победителем "Бриллиантовой лиги-2016" в метании диска. В прошедшем сезоне он выиграл четыре этапа "Бриллиантовой лиги" и в общей сложности набрал 54 очка. Второе место в общем зачете занял швед Даниэль Столь. Тройку лучших замкнул бельгиец Филип Миланов.

Другие победители "Бриллиантовой лиги-2016":

мужчины – Асафа Пауэлл (Ямайка, бег на дистанции 100 метров), Алонсо Эдвард (Панама, 200 м), Лашон Мерритт (США, 400 м), Фергюсон Черуйот Ротич (Кения, 800 м), Асбель Кипроп (Кения, 1500 м), Хагос Гебрхивет (Эфиопия, 5000 м), Консеслус Кипруто (Кения, 3000 м с препятствиями), Орландо Ортега (Испания, 110 м с барьерами), Керрон Клемент (США, 400 м с барьерами), Эрик Кинард (США, прыжки в высоту), Рено Лавиллени (Франция, прыжки с шестом), Фабрис Лапьер (Австралия, прыжки в длину), Кристиан Тейлор (США, тройной прыжок), Томас Уолш (Новая Зеландия, толкание ядра), Якуб Вадлейх (Чехия, метание копья);

женщины – Элейн Томпсон (Ямайка, 100 м), Дафне Схипперс (Голландия, 200 м), Стефани Энн Макферсон (Ямайка, 400 м), Кастер Семеня (ЮАР, 800 м), Лаура Мьюр (Великобритания, 1500 м), Алмаз Аяна (Эфиопия, 5000 м), Джебет Рут (Бахрейн, 3000 м с препятствиями), Кендра Харрисон (США, 100 м с барьерами), Кассандра Тейт (США, 400 м с барьерами), Рут Бейтиа (Испания, прыжки в высоту), Екатерини Стефаниди (Греция, прыжки с шестом), Ивана Шпанович (Сербия, прыжки в длину), Катерине Ибаргуэн (Колумбия, тройной прыжок), Валери Адамс (Новая Зеландия, толкания ядра), Сандра Перкович (Хорватия, метание диска), Мадара Паламейка (Латвия, метание копья).