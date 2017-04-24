США выиграли ЧМ в мужских эстафетах 4x800 м и 4x400 м и в женской 4x400 м

Сборная США выиграла чемпионат мира в мужской эстафете 4x800 м. Дистанцию американцы преодолели за 7.13,16. Также США победили в эстафете 4x400 м (3.02,13). В эстафете 4x200 м первенствовала Канада (1.19,42).

У женщин в забеге 4x400 м также победили американки (3.24,36). В эстафете 4x100 м выиграла Германия (42,84). В смешанном забеге 4x400 м победили хозяева чемпионата мира - сборная Багамских островов (3.14,42).