США выиграли ЧМ в мужских эстафетах 4x800 м и 4x400 м и в женской 4x400 м

Сборная США выиграла чемпионат мира в мужской эстафете 4x800 м. Дистанцию американцы преодолели за 7.13,16. Также США победили в эстафете 4x400 м (3.02,13). В эстафете 4x200 м первенствовала Канада (1.19,42).
У женщин в забеге 4x400 м также победили американки (3.24,36). В эстафете 4x100 м выиграла Германия (42,84). В смешанном забеге 4x400 м победили хозяева чемпионата мира - сборная Багамских островов (3.14,42).
Мару_Саймон
Анастасия Волочкова, если америкосы лучшие, то будут брать по 50. Что мешает другим странам стать лучше них?
16:02
Анастасия Волочкова
Придумали ЧМ по спринту дополнительный.Зачем?В этом году и так будет ЧМ по легкой атлетике.Еще и дистанция 4 по 800.Это чтобы америкосы еще больше золота брали.Нужно еще придумать дистанции 700 и 900 метров и несколько эстафет(250,450,750 м.).Затем добавить микст и эстафеты из 6 и 8 человек.Итого,америкосы будут брать в легкой атлетике по 50 золотых медалей.
15:16
Сергей Барнаулец
Сейчас пендосам лафа. Жрать допинг можно немерено.
14:00
marksan
А это что за чемпионат мира?
13:32