Срок дисквалификации Чичеровой истечет 30 июня 2018 года

Срок дисквалификации российской прыгуньи в высоту Анны Чичеровой истекает 30 июня 2018 года, информирует пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ). 35-летняя россиянка в октябре 2016 года была лишена бронзы Олимпиады в Пекине, так как по итогам перепроверки в ее допинг-пробе был обнаружен запрещенный препарат туринабол. Спортивный арбитражный суд (CAS) позже отклонил апелляцию Чичеровой на это решение. В итоге Чичерова вернула бронзовую олимпийскую медаль.

Напомним, что Чичерова также завоевала золото Олимпиады в Лондоне. Он является чемпионкой мира и многократным призером мировых чемпионатов.