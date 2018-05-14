Спортсменка из Карачаево-Черкессии выиграла чемпионат России по суточному бегу

Спортсменка из Карачаево-Черкесии Надежда Губарева стала чемпионкой России по суточному бегу, сообщает ТАСС. За 24 часа она пробежала почти 230 км. Соревнования прошли в Москве на стадионе "Искра" 12-13 мая.

Губарева занимается легкой атлетикой более 10 лет и в третий раз принимала участие в суточном беге.

- Впервые в этой дисциплине Надя выступала в 2016 году, а в 2017 году она установила мировой рекорд по суточному бегу среди молодежи - 206,141 км, - рассказал тренер спортсменки Александр Шаповалов.