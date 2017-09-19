Спортсмен-ходок Иванов был убит, вступившись за девушку

Спортсмен-ходок Николай Иванов, погибший 15 сентября в Москве, получил ножевое ранение, вступившись за девушку. Неизвестный нанес Иванову ножевое ранение. Спортсмен скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. По словам тренера Сергея Осипова, спортсмен показывал хорошие результаты и был перспективным легкоатлетом.

- Николай прогуливался со своими двумя друзьями. К девчонке приставал какой-то парень, она кричала "Помогите!". Николай вступился, а тот парень снизу доверху живот ножом распорол ему. Николай умер в скорой, - цитирует "Р-Спорт" Осипова.

Николай показывал хорошие результаты, на молодежном первенстве России всегда в призах был, по мастерам шел. У него была перспектива.