Список кандидатов на пост главы ВФЛА будет опубликован 10 ноября

ВФЛА опубликует список кандидатов на пост президента организации 10 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на генсека федерации Михаила Бутова. Выборы главы ВФЛА пройдут 9 декабря. Ранее намерения побороться за этот пост выразила двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева.

- За месяц до дня конференции, согласно нашему уставу, прекращается прием заявок кандидатов от национальных федераций на пост президента ВФЛА, - отметил Бутов. - 10 ноября мы на своем официальном сайте опубликуем список претендентов, которые пойдут на выборы. До этого дня ВФЛА не будет давать никаких официальных комментариев о возможных претендентах на пост главы.

С января этого года пост главы ВФЛА занимает Дмитрий Шляхтин, однако он говорил, что скорее всего не будет баллотироваться на новый срок.