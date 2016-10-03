17:13 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Список кандидатов на пост главы ВФЛА будет опубликован 10 ноября

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ВФЛА опубликует список кандидатов на пост президента организации 10 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на генсека федерации Михаила Бутова. Выборы главы ВФЛА пройдут 9 декабря. Ранее намерения побороться за этот пост выразила двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева.

- За месяц до дня конференции, согласно нашему уставу, прекращается прием заявок кандидатов от национальных федераций на пост президента ВФЛА, - отметил Бутов. - 10 ноября мы на своем официальном сайте опубликуем список претендентов, которые пойдут на выборы. До этого дня ВФЛА не будет давать никаких официальных комментариев о возможных претендентах на пост главы.

С января этого года пост главы ВФЛА занимает Дмитрий Шляхтин, однако он говорил, что скорее всего не будет баллотироваться на новый срок.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3674325

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