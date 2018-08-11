Спецкор "СЭ" - первый на чемпионате Европы

На проходящем в Берлине чемпионате Европы по легкой атлетике состоялись традиционные соревнования для журналистов. Спецкор "СЭ" Владимир Иванов принял в них участие – и снова одержал победу. Прежде он первенствовал в медиазабегах на чемпионатах мира в Москве-2013, Пекине-2015 и Лондоне-2017, где финишировал с российским флагом.

Материалы Владимира ИВАНОВА о чемпионате Европы - здесь

На чемпионатах мира формат был простым – дистанция 800 м. Организаторы берлинского турнира же решили его изменить. В Германии участники были произвольно поделены на восемь команд (по семь спортсменов-журналистов), которые соревновались в эстафетном формате. Каждому нужно было преодолеть круг по стадиону, по ходу которого выполнить другие задания: бег на 100 м с утяжелителем или парашютом, метание 3-кг шара, преодоление трех барьеров для стипль-чеза, прыжок в длину с места. На финише у каждого был выбор: сократить дистанцию, но при этом преодолеть яму с водой или сохранить кроссовки сухими, но бежать по большому радиусу.

Корреспондент "СЭ" выбрал первый вариант. После чего отправил финишера команды на свой этап с большим преимуществом над вторым местом. Последний круг ничего в расстановке сил не поменял.

Также от России участвовали Альберт Стародубцев из ТАСС и Роман Маренков, который представлял AthleticsClub. Они достойно прошли свои этапы, однако их команды остались вне призовой тройки.