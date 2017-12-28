Смирнов и Палкина подали в ИААФ заявки на участие в зарубежных стартах

Пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева сообщила о том, что чемпион России 2016 года в беге на 1500 метров Валентин Смирнов и метательница молота Софья Палкина, завоевавшая на последнем первенстве страны серебряную награду, подали индивидуальные заявки для участия в международных стартах в ближайшем сезоне.

ИААФ год назад приняла решение на время отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики разрешить легкоатлетам, соответствующим критериям международной федерации, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов.

Практически у всех российских спортсменов срок действия такого разрешения истекает 31 декабря 2017 года. В конце ноября ИААФ приняла решение разрешить россиянам, уже имевшим допуск, продлевать его в упрощенном порядке.

– В ИААФ сегодня были отправлены упрощенные заявки от бегуна Валентина Смирнова и метательницы молота Софьи Палкиной", – приводит ТАСС слова Юхаревой. – Обычные заявки отправили в ИААФ бегуны Никита Высоцкий, Людмила Лебедева и Феликс Шестопалов, а также метательница диска Екатерина Строкова.

По словам Юхаревой, в ИААФ теперь ждут своего рассмотрения 33 упрощенных заявки и 29 обычных.

Всероссийская федерация легкой атлетики с февраля 2017 года по просьбе ИААФ приступила к координации формирования заявок и начала перед отправкой в ИААФ прилагать к каждой индивидуальной заявке сопроводительный документ, в котором сама оценивала достоверность предоставленной спортсменом информации.