СМИ: убитый ходок Иванов сам инициировал конфликт и приставал к девушке

Выяснились новые подробности убийства российского легкоатлета Николая Иванова, которого зарезали ночью 15 сентября в Москве, информирует Life. Как утверждает издание, во время допроса свидетелей и подозреваемого в расправе стало известно, что спортсмен-ходок и его друзья сами спровоцировали конфликт.

​Иванов вместе с двумя друзьями возвращался домой, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Увидев подозреваемого Сулунбека Д. в окружении двух девушек, один из друзей спортсмена протянул ему руку.

Подозреваемый ответил, что жать руку незнакомцам не намерен. Восприняв отказ от рукопожатия как оскорбление, Иванов и его друзья вступили в конфликт с Сулунбеком Д.

В это время, по показаниям девушек, сам Иванов начал приставать к одной из них. Сулунбек Д., пытаясь защитить себя и двух своих подруг, достал нож и ударил им в живот Иванову. При этом друзья спортсмена сначала убежали с места происшествия, но позже вызвали для товарища скорую. По пути в больницу легкоатлет умер.

Напомним, ранее тренер Иванова рассказывал другую версию событий. По его словам, спортсмену нанесли ножевое ранение, когда тот защищал девушек.

При этом одна из девушек рассказала, что попросила Сулунбека встретить с ней подругу, которая возвращалась домой поздно вечером. Встретив ее, подозреваемый шел с девушками домой, когда им и встретился по пути Иванов с двумя друзьями.