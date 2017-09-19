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13:46 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

СМИ: убитый ходок Иванов сам инициировал конфликт и приставал к девушке

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Выяснились новые подробности убийства российского легкоатлета Николая Иванова, которого зарезали ночью 15 сентября в Москве, информирует Life. Как утверждает издание, во время допроса свидетелей и подозреваемого в расправе стало известно, что спортсмен-ходок и его друзья сами спровоцировали конфликт.

 
Николай ИВАНОВ.Вступился за девушку или наоборот? За что убили легкоатлета в Москве

Иванов вместе с двумя друзьями возвращался домой, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Увидев подозреваемого Сулунбека Д. в окружении двух девушек, один из друзей спортсмена протянул ему руку.

Подозреваемый ответил, что жать руку незнакомцам не намерен. Восприняв отказ от рукопожатия как оскорбление, Иванов и его друзья вступили в конфликт с Сулунбеком Д.

В это время, по показаниям девушек, сам Иванов начал приставать к одной из них. Сулунбек Д., пытаясь защитить себя и двух своих подруг, достал нож и ударил им в живот Иванову. При этом друзья спортсмена сначала убежали с места происшествия, но позже вызвали для товарища скорую. По пути в больницу легкоатлет умер.

Напомним, ранее тренер Иванова рассказывал другую версию событий. По его словам, спортсмену нанесли ножевое ранение, когда тот защищал девушек.

При этом одна из девушек рассказала, что попросила Сулунбека встретить с ней подругу, которая возвращалась домой поздно вечером. Встретив ее, подозреваемый шел с девушками домой, когда им и встретился по пути Иванов с двумя друзьями.

Дополнительная информация

https://life.ru/t/новости/1044800/rossiiskogho_lieghkoatlieta_ivanova_ubili_za_rukopozhatiie

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (9)
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onlywhitespartak

Неприятная история , если это правда опять из-за каких то чернильниц пацан молодой погиб , а этого саламбека в любом случаи закрыть

14:39

ЗлобныйЖиртрест

Следующая версия: ИВанов нанес себе смертельную рану сам, не пережив отказ девушки на улице. Уроды

14:37

Gordon

Понятно. Как обычно :( Хронология. 1. Со слов свидетелей Николай Иванов вступился за девушку; 2. Арестован чучмек; 3. Со слов свидетелей Николай Иванов был нетрезв и сам приставал к девушке. Продолжаем лицезреть свои законы для свободно шляющихся с ножами "пришельцев" и ждём новых жертв.

14:33

Kupservas

Что-то спортсмены стали часто гибнуть. Наводит на мысли...

14:26

Несвин

Как лихо и главное оперативно всё переиграли. Оказывается абрек и не виноват совсем. Он всего лишь благородный джигит, защищал честь девушки! Вообщем всё понятно, зверька отмажут, в лучшем случае дадут пару лет условно.

14:16

marksan

Поспорили и Асланбек настал нож?! Почему он с ножом по городу ходит? Пусть в своём ауле ходит!

14:10

ALEX Spartacus

А почему этот "чебурек" ходит по городу с оружием и людей убивает?

14:09

titan2313

Мало-ли кто чего сказал. У нас любое высказывание преподносят как истину в последней инстанции. Через несколько часов появится новая версия!

14:04

Boooom

Вот это поворот!

13:58