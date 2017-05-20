 СМИ: Салазар угрозами заставлял спортсменов принимать запрещенные вещества. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
12:38 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

СМИ: Салазар угрозами заставлял спортсменов принимать запрещенные вещества

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Известный тренер Альберто Салазар использовал давление на своих спортсменов, чтобы они принимали запрещенные вещества. Такой вывод содержится в статье The New York Times после изучения редакцией издания данных из Антидопингового агентства США (USADA). Методы работы Салазара многие называли нечестными, а USADA вело расследование против него, однако никаких санкций в отношении специалиста пока не применяется.

В полученной источником информации содержится признание бывшего бегуна Датана Риценхейна, который рассказал, что Салазар угрожал спортсменам лишением всех их контрактов, чтобы они использовали те вещества, которые он рекомендует. В докладе также говорится, что Салазар обманывал своих спортсменов, давая им запрещенные вещества. В частности, упоминается L-карнитин, доза которого в инъекциях подопечным Салазара превышала допустимые нормы.

Отметим, что этот наставник работал с четырехкратным олимпийским чемпионом Мо Фарахом.

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