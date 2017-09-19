СМИ: Российский легкоатлет Николай Иванов погиб в Москве

Российский ходок Николай Иванов ночью погиб в Москве. 23-летний легкоатлет получил ножевое ранение, от которого через час скончался в больнице.

– Ночью 15 сентября около дома 25 по улице Генерала Кузнецова неизвестный нанес ножевое ранение Николаю Иванову, 1993 года рождения. Иванов был госпитализирован в больницу, где через час скончался, – приводит ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Сообщается, что в пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт обнаружения гражданина с колото-резаным ранением и его смерти в больнице. Однако при этом именя потерпевшего не уточняется.