СМИ: почти половина участников ЧМ-2011 призналась в употреблении допинга

Журнал Sports Medicine опубликовал результаты исследования ученых на тему допинговой проблемы в легкой атлетике. RT отмечает, что исследование проведено по заказу ВАДА и ИААФ. 1203 участника чемпионата мира-2011 и 965 спортсменов, выступавших на Панарабских играх-2011, приняли участие в анонимном опросе.

В употреблении запрещенных препаратов на ЧМ-2011 признались 44 процента опрошенных, на Панарабских играх - 57 процентов.

- Таких высоких показателей мы не ожидали. По итогам проведённого исследования могу охарактеризовать эту ситуацию не иначе как эпидемию. Получается, что половина участников международных соревнований по лёгкой атлетике употребляют тот или иной вид допинга. Это говорит о том, что в данной сфере назрела серьёзная проблема, - сказал один из исследователей, научный сотрудник Универитета Северного Колорадо Джей Шаффер.