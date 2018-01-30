СМИ: почти половина участников ЧМ-2011 призналась в употреблении допинга

Журнал Sports Medicine опубликовал результаты исследования ученых на тему допинговой проблемы в легкой атлетике. RT отмечает, что исследование проведено по заказу ВАДА и ИААФ. 1203 участника чемпионата мира-2011 и 965 спортсменов, выступавших на Панарабских играх-2011, приняли участие в анонимном опросе.
В употреблении запрещенных препаратов на ЧМ-2011 признались 44 процента опрошенных, на Панарабских играх - 57 процентов.
- Таких высоких показателей мы не ожидали. По итогам проведённого исследования могу охарактеризовать эту ситуацию не иначе как эпидемию. Получается, что половина участников международных соревнований по лёгкой атлетике употребляют тот или иной вид допинга. Это говорит о том, что в данной сфере назрела серьёзная проблема, - сказал один из исследователей, научный сотрудник Универитета Северного Колорадо Джей Шаффер.
Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/article/475480-doping-legkaya-atletika-issledovanie
wolfwolk
Улыбнуло.
21:49
usuns
а специальные разрешения на участие в турнирах ИААФ получают только россияне! наверное их как раз было 44% на чм2011 )))
21:31
Serenky25
На Панарабских 57%? Готовится удар по Арабскому миру. Не иначе.
21:25
Электросталец
все и везде жрут допинг, иначе не будет результатов, пик человеческих возможностей без стимуляторов пройден 100 лет назад
21:23
sukhoy63
почти половина призналась, а вторая почти половина не призналась, отсюда вывод - употребляли все.
21:17
sukhoy63
называется проснулись. Можно подумать, раньше об этом не знали. ВАДА и ИААФ две самые лживые конторы, паразитирующие на спортсменах.
21:14
TihoMimoEdu
Ну и где санкции? Где дисквалификации национальных федераций без суда и следствия? Если никакой реакции - зачем тогда вся эта бодяга???
21:04