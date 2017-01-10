18:40 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

СМИ: Коэ знал о коррупции в ИААФ

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Бывший британский легкоатлет Дэвид Бедфорд заявил, что президент ИААФ Себастьян Коэ знал о коррупции в организации, сообщает The Guardian. Ранее немецкий канал ARD предоставил информацию, согласно которой представители ИААФ просили деньги от спортсменов за сокрытие положительных допинг-проб. Бедфорд отметил, что предупреждал об этом Коэ по телефону, а также отправлял ему электронные письма. Коэ, однако, проигнорировал его сообщения. 

Напомним, что коррупционный скандал в ИААФ привел к отставке и аресту главы организации Ламина Диака. Он подозревается в получении взяток и отмывании денег. 

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