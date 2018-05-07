СМИ: ИААФ имеет секретное досье с 363 спортсменами, подозреваемыми в приеме допинга

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) имеет секретное досье под названием Anti-Doping Programme – 2015 Testing Statistics, информирует standardmedia.co.ke. В нем, как пишет издание, находятся имена 363 профессиональных спортсменов, чьи допинг-пробы вызвали подозрение. Документ составила группа под руководством главного медика ИААФ Стивена Бермона еще три года назад. Однако он так и не представлен в публичный доступ.

Хотя имена спортсменов не называются, известно, что больше всего в списке атлетов из России. Также в нем 53 кенийца, есть представители США и Ямайки. Список при этом поделен на несколько категорий. В категорию 4+ входят в основном спортсмены, которые уже получили дисквалификации или их случаи расследуются. Как отмечается, нарушения спортсменов из категории с 1 по 3 считаются нормальными в легкой атлетике.

Кроме того, в списке находятся многие чемпионы мира и олимпийский чемпионы, среди которых, например, кениец Асбель Кипроп. Последний уже открыто обвиняется в нарушении антидопиговых правил.