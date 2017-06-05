СМИ: две белорусские участницы Олимпиад завершили карьеру из-за проваленных допинг-тестов

Две белорусские легкоатлетики завершили карьеру за сборную из-за проваленных допинг-тестов, утверждает журналист издания "Прессбол" Борис Тасман. По его словам, у одной из них это уже третья положительная проба.

"Месяц назад стало известно, что две наши бегуньи, участницы Олимпийских игр, написали заявления о выходе из национальной команды. Причины указаны бытовые, но, по информации "ПБ", обе провалили допинг-тест. Причем у одной из них это третья положительная проба!

Чтобы не позорить БФЛА и оградить спортсменок от неприятных разбирательств и вероятных дисквалификаций (одна из них должна быть отлучена от спорта пожизненно), им было предложено уйти самим тихо и мирно. Такая процедура прописана в антидопинговых правилах, и ею уже пользовались некоторые наши спортсмены для бесконфликтного ухода из спорта. В этом случае спортсмен не имеет права требовать вскрытия пробы "В". Это означает признание им вины, а взамен он получает прекращение расследования," - утверждает Тасман.

Имена спортсменок или Олимпиады, в которых они принимали участие, не называются. На Играх в Рио Белоруссию в женских беговых дисциплинах представляли Марина Арзамасова, Юлия Король, Светлана Куделич, Анастасия Пузакова, Алина Талай, Екатерина Поплавская и Екатерина Беланович.