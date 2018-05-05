Смердова стала 26-й на чемпионате мира по спортивной ходьбе

Россиянка Яна Смердова, выступающая в статусе нейтрального спортсмена, заняла 26-е место на чемпионате мира по спортивной ходьбе на дистанции 20 км. Турнир проходит в китайском Тайцане.

Смердова показала результат 1 час 32 минуты 42 секунды. Победительницей стала мексиканка Мария Гонсалес (1.26,38). Второе место заняла китаянка Шицзе Циян (1.27,06), третье – ее соотечественница Цзяю Ян (1.27,22).

В пятницу Международная ассоциация легкоатлетических федераций лишила пятерых россиян статуса нейтральных спортсменов, из-за чего они не смогли выступить на чемпионате мира. Нейтрального статуса были лишены Клавдия Афанасьева, Ольга Елисеева, Юлия Липанова, Сергей Шарыпов и Сергей Широбоков. Они не принимают участия в соревнованиях из-за расследования ИААФ – спортсмены якобы на тренировочном сборе в Киргизии работали с Виктором Чегиным, пожизненно отстраненным от тренерской деятельности.