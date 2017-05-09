Смердова и Широбоков официально заявлены на Кубок Европы по ходьбе

Менеджер по проведению соревнований Европейской легкоатлетической ассоциации (EAA) Сандрин Гласье сообщил, что россияне Яна Смердова и Сергей Широбоков официально заявлены для участия в Кубке Европы по ходьбе. Напомним, что именно эти спортсмены допущены ИААФ до выступления в международных соревнованиях под нейтральным флагом.

- Мы рады подтвердить участие российских спортсменов, объявленных ИААФ в качестве сертифицированных нейтральных атлетов, Яны Смердовой и Сергея Широбокова в соревнованиях на 10 км среди девушек до 20 лет и 20 км среди мужчин соответственно на Кубок Европы по спортивной ходьбе, который пройдет в Подебрадах (Чехия) 21 мая, - цитирует "Р-Спорт" Гласье.