12:43 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Смердова и Широбоков официально заявлены на Кубок Европы по ходьбе

0
0
0
0

Менеджер по проведению соревнований Европейской легкоатлетической ассоциации (EAA) Сандрин Гласье сообщил, что россияне Яна Смердова и Сергей Широбоков официально заявлены для участия в Кубке Европы по ходьбе. Напомним, что именно эти спортсмены допущены ИААФ до выступления в международных соревнованиях под нейтральным флагом.

- Мы рады подтвердить участие российских спортсменов, объявленных ИААФ в качестве сертифицированных нейтральных атлетов, Яны Смердовой и Сергея Широбокова в соревнованиях на 10 км среди девушек до 20 лет и 20 км среди мужчин соответственно на Кубок Европы по спортивной ходьбе, который пройдет в Подебрадах (Чехия) 21 мая, - цитирует "Р-Спорт" Гласье.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/athletics/20170509/1120216425.html

0
0
0
0
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий