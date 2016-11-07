Следующее заседание комиссии спортсменов МОК состоится в 2017 году

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, которая входит в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК), подчеркнула, что следующее заседание организации состоится в 2017 году.

Первое заседание комиссии спортсменов МОК в новом составе, в который с августа входит 34-летняя россиянка, прошло в Лозанне 5-6 ноября.

- В следующий раз мы все вместе соберемся в одном месте только в следующем году, - приводит ТАСС слова Исинбаевой. - Но мы будем часто общаться удаленно в формате видеоконференции. Нет необходимости так часто встречаться, так как сейчас у нас был мозговой штурм.

Мы в последние два дня обсудили все темы и теперь работаем над тем, чтобы выстроить четкую программу действий и структуру, которой будем придерживаться все следующие восемь лет. И все это время мы будем очень плотно общаться друг с другом как очно, так и с помощью телефона и электронной почты.