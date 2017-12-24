Следующая встреча ВФЛА с рабочей группой ИААФ должна состояться в конце февраля

Пресс-атташе ВФЛА Наталия Юхарева отметила, что новой встречи руководства ВФЛА с членами рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) следует ждать в конце февраля – сразу после окончания Олимпиады 2018 года. Последняя встреча руководства ВФЛА с рабочей группой ИААФ состоялась 30 октября в Осло.

– Точной даты следующей встречи руководства ВФЛА и рабочей группы ИААФ пока нет, – цитирует ТАСС Юхареву. – Как мы думаем, она, скорее всего, пройдет уже после Олимпиады в Южной Корее – в конце февраля.