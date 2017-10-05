Следующая встреча Шляхтина с рабочей группой ИААФ пройдет в конце октября – начале ноября

Исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Александр Паркин сообщил о том, что очередная встреча главы организации Дмитрия Шляхтина с членами рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) пройдет в конце октября – начале ноября.

Членство ВФЛА в ИААФ было приостановлено в ноябре 2015 года. Для восстановления российской организации ИААФ создала специальную рабочую группу, которую возглавляет Руне Андерсен.

– К нам пришло официальное письмо из ИААФ с предложением о проведении очередной встречи в период с конца октября по начало ноября. В ближайшее время мы определимся с точной датой, – приводит ТАСС слова Паркина. – Встреча состоится не в России. Предполагается, что вместе с президентом ВФЛА на нее также поедет представитель Министерства спорта РФ.