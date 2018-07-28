Скоробогатько, получивший допуск от ИААФ, выступит на чемпионате Европы в Берлине

Бегун Александр Скоробогатько, получивший от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) допуск на участие в зарубежных стартах, имеет право претендовать на выступление на чемпионате Европы в Берлине, стартующем 6 августа, сообщает ТАСС.

Ранее было объявлено, что легкоатлет с заявленной дистанцией 400 метров имеет право выступать на международных стартах.

По информации источника, у спортсмена есть шенгенская виза, необходимая для въезда в Германию. В настоящее время ВФЛА занимается оформлением документов для участия 23-летнего Скоробогатько в ЧЕ-2018