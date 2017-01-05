20:44 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Скончался заслуженный тренер России Геннадий Купцов

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Заслуженный тренер России Геннадий Купцов скончался на 65-м году жизни 3 января, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Прощание с Геннадием Купцовым состоится 6 января в Москве. Похоронен тренер будет на Николо-Архангельском кладбище.

Самой известной ученицей Геннадия Васильевича была его дочь – прыгунья в высоту, заслуженный мастер спорта, вице-президент ВФЛА Марина Купцова. Вместе они добились победы на зимнем чемпионате Европы и серебряных наград на летних чемпионатах мира и Европы, выступали на Олимпийских играх.

Дополнительная информация

http://www.rusathletics.com/nov/news.15700.htm

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