Скончался заслуженный тренер России Геннадий Купцов

Заслуженный тренер России Геннадий Купцов скончался на 65-м году жизни 3 января, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Прощание с Геннадием Купцовым состоится 6 января в Москве. Похоронен тренер будет на Николо-Архангельском кладбище.

Самой известной ученицей Геннадия Васильевича была его дочь – прыгунья в высоту, заслуженный мастер спорта, вице-президент ВФЛА Марина Купцова. Вместе они добились победы на зимнем чемпионате Европы и серебряных наград на летних чемпионатах мира и Европы, выступали на Олимпийских играх.